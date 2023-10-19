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Захарян заявил, что мог бы работать таксистом

Захарян заявил, что мог бы работать таксистом
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как зарабатывал бы на жизнь, если бы не футбол.

«Кем бы работал, если бы не был профессиональным футболистом? Не думал как-то об этом, но какая-то простая профессия была бы. Может быть, таксист», — сказал Захарян в интервью для пресс-службы «Реала Сосьедад».

Напомним, Захарян пропустил несколько последних игр «Реала Сосьедад» из-за болезни. В текущем розыгрыше испанского чемпионата российский хавбек принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», Захарян сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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