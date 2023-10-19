Захарян заявил, что мог бы работать таксистом

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как зарабатывал бы на жизнь, если бы не футбол.
«Кем бы работал, если бы не был профессиональным футболистом? Не думал как-то об этом, но какая-то простая профессия была бы. Может быть, таксист», — сказал Захарян в интервью для пресс-службы «Реала Сосьедад».
Напомним, Захарян пропустил несколько последних игр «Реала Сосьедад» из-за болезни. В текущем розыгрыше испанского чемпионата российский хавбек принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», Захарян сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.
Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.