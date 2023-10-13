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Хохлов: немного обидно, что у Захаряна так начинается карьера в «Реале Сосьедад»

Хохлов: немного обидно, что у Захаряна так начинается карьера в «Реале Сосьедад»
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Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Хохлов высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Это временные трудности. Адаптация не всегда проходит гладко у игроков, которые меняют чемпионат, страну. Конечно, немного обидно, что у Арсена так начинается карьера в «Реале Сосьедад». Но я уверен, что, когда он поправится и наберёт оптимальные кондиции, у него должно быть всё хорошо, потому что игрок он хороший», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день 20-летний Захарян провёл четыре матча за «Реал Сосьедад» в рамках чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. Следующую игру испанская команда проведёт 21 октября, когда сыграет с «Мальоркой».

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