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Лапорта — о деле Негрейры: мадридцы воспользовались этим, чтобы запятнать имя «Барсы»

Лапорта — о деле Негрейры: мадридцы воспользовались этим, чтобы запятнать имя «Барсы»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно дела бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.

«В центрах власти (Испании. — Прим. «Чемпионата») существует социологический мадридизм. Я боролся с ним и победил. Я защищаю интересы «Барселоны». Мы привыкли к этой борьбе, привыкли, что мадридизм освещается в средствах массовой информации и в мире спорта. Что касается дела Негрейры, то посмотрим, дойдёт ли оно до суда. Я юрист, и я спокоен, потому что у этого дела нет шансов на успех. У нас очень хорошая команда юристов. Мадридцы воспользовались делом Негрейры, чтобы запятнать имя «Барсы» и её историю и дестабилизировать нас», — приводит слова Лапорты Sport.

Напомним, вчера стало известно, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта получит статус обвиняемого по делу Хосе Негрейры.

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