Лапорта — о Феликсе: если Жоау не сбавит, нам придётся постараться, чтобы его подписать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался насчёт футболиста Жоау Феликса, выступающего за сине-гранатовых на правах аренды.

«Если он продолжит так играть, нам придётся приложить усилия, чтобы подписать Жоау, но всё зависит от того, что скажет Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»). Наша цель — выиграть Ла Лигу и попытаться выиграть Лигу чемпионов. У Деку очень хорошие отношения с Хави. Я в восторге от Хави, он необычайно хорошо руководит командой», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Феликс, принадлежащий «Атлетико» Мадрид, присоединился к «Барселоне» на правах аренды 1 сентября этого года. В шести матчах чемпионата Испании 23-летний португалец забил один гол и сделал одну результативную передачу в составе команды Хави.