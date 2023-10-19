Агент Шкурина: у Ильи есть проблемы с легализацией в Польше

Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего Ильи Шкурина, рассказал, как обстоят дела у экс-нападающего ЦСКА в польской «Стали».

«Наверное, какие-то проблемы действительно существуют, но Ильи они точно в Польше не коснулись, хотя знаю истории про белорусских ребят тоже. Но, как мне кажется, во всех этих историях спортивная составляющая была определяющей при принятии этими командами решений о расставании. Легионер должен быть выше местных футболистов на голову, и это не только про Польшу. Хотя, соглашусь, россиянам ещё сложнее, чем белорусам. Что касается Шкурина, есть проблема легализации — вопрос с получением документов на работу. Но, учитывая, как Илья себя показывает, руководство «Стали» заинтересовано, чтобы он находился в команде. Как Илье живётся в Польше? Он уже второй раз в Польше, в быту никаких проблем нет, сама страна ему очень нравится. Главное, что в «Стали» им довольны», — приводит слова Исаева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Илья Шкурин провёл 11 матчей в составе «Стали», забил три мяча и сделал три результативные передачи.