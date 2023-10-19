Агент Барбоза: Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой команде

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мыслями о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук попал в не очень хорошую ситуацию, это всегда плохо, когда футболист не играет. Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой европейской команде, в любой команде мира. Алексею нужно найти своего тренера, который будет ему доверять, вот и всё», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, Алексей Миранчук выступает за итальянский клуб с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с «Аталантой» рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие лишь в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.