РФС назвал дату проведения матча легенд «Локомотива» и ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) заявил о том, что будет проведён ретроматч с участием легенд московских «Локомотива» и ЦСКА, который состоится 19 ноября.

«19 ноября на «РЖД-Арене» планируется матч легенд «Локомотива» и ЦСКА. Начало — в 14:00 мск. Помимо матча зрителей будет ждать развлекательная программа. Список участников ожидается на следующей неделе», — приводит сообщение РФС «РИА Новости Спорт».

Напомним, в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).