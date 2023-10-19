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Главный тренер «Майнца»: считаю, мы правильно сделали, что отстранили Эль-Гази

Главный тренер «Майнца»: считаю, мы правильно сделали, что отстранили Эль-Гази
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Главный тренер «Майнца» Бо Свенссон прокомментировал решение клуба о том, чтобы отстранить нидерландского вингера Анвара Эль-Гази от тренировок и матчей из-за его публикации в поддержку Палестины.

«Считаю, это правильно, что мы так поступили. Команда спокойно восприняла это решение клуба. Конечно, это решение не является оптимальным со спортивной точки зрения, но нам придётся с этим смириться», — приводит слова Свенссона Sport.de.

Напомним, ранее «Майнц» выпустил заявление, в котором было сказано, что Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке. В заявлении подчёркивалось, что ему предшествовало детальное обсуждение между советом директоров и игроком, по итогу которого клуб решил дистанцироваться от содержания поста нидерландского футболиста, так как он не отражает ценности «Майнца».

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