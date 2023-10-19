Экс-кандидат в президенты «Барселоны»: в Мадриде всегда пытались унизить наш клуб

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт согласился со словами нынешнего руководителя каталонского клуба Жоана Лапорты о том, что власти Испании свойственен социологический мадридизм, а сами мадридцы всегда стремятся к тому, чтобы подорвать репутацию сине-гранатовых.

«Мадрид всегда проводил кампанию по дискредитации «Барселоны», потому что мы являемся эталоном со времён Круиффа — величайшего тренера в истории, а для них это больно. То, что «Барселона» выиграла все трофеи справедливо, не вызывает никаких сомнений», — приводит слова Фонта Marca.

Напомним, вчера, 18 октября, стало известно, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта получит статус обвиняемого по делу Хосе Негрейры.

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