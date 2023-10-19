Хохлов: отменять сбор сборной России нельзя. Сборная должна жить и играть

Бывший главный тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о необходимости проведения товарищеских игр сборной России.

«Ноябрьский сбор сборной России ни в коем случае отменять нельзя. Сборная должна жить и проводить товарищеские игры. Другое дело — с какими соперниками. В данной ситуации мы выбирать не можем.

Естественно, хотелось бы посильнее соперника, чем Монголия. Нужно исходить из того какие варианты есть. Из них — выбирать самый сильный вариант. После матча с Кенией много критики? Даже с Кенией можно играть. Нормальный соперник. В нынешней ситуации у нас просто другого нет выбора. Будем на сборе играть двухсторонние матчи между собой? Соперник какой-то нужен», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.