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Хохлов: отменять сбор сборной России нельзя. Сборная должна жить и играть

Хохлов: отменять сбор сборной России нельзя. Сборная должна жить и играть
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Бывший главный тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о необходимости проведения товарищеских игр сборной России.

«Ноябрьский сбор сборной России ни в коем случае отменять нельзя. Сборная должна жить и проводить товарищеские игры. Другое дело — с какими соперниками. В данной ситуации мы выбирать не можем.

Естественно, хотелось бы посильнее соперника, чем Монголия. Нужно исходить из того какие варианты есть. Из них — выбирать самый сильный вариант. После матча с Кенией много критики? Даже с Кенией можно играть. Нормальный соперник. В нынешней ситуации у нас просто другого нет выбора. Будем на сборе играть двухсторонние матчи между собой? Соперник какой-то нужен», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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