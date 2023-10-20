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Эдди Хау может возглавить сборную Англии

Эдди Хау может возглавить сборную Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть национальную команду после чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает журналист Грэм Бэйли, у Футбольной ассоциации Англии есть сомнения в том, что он хочет продлить соглашение, поэтому организация уже начала поиски потенциальной замены на случай, если Саутгейт решит покинуть свой пост. Приоритетным вариантом для англичан является кандидатура главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау.

Напомним, 17 октября завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Италии. Команды играли в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Англичане одержали уверенную победу — 3:1. За шесть туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и досрочно вышла в финальную часть предстоящего турнира.

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