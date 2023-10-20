Игрок ЦСКА Мухин: Федотов сказал: «Первый пас можешь отдать? Значит, сыграешь защитника»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин рассказал, как главный тренер армейцев Владимир Федотов сообщил ему о том, что он будет играть защитника.

«Я такой человек, который готов к новым вызовам, открытиям. В целом мне сейчас комфортно на любой из этих трёх позиций. Когда впервые вышел центральным защитником с «Торпедо», было непривычно, но сейчас всё окей. Меня никто этому не учил. Просто обычные теории, наблюдал, как действуют защитники, ― этого достаточно. Когда впервые поставили защитником, Федотов сказал: «Макс, смотри, ты же первый пас можешь отдать? Можешь. Значит сыграешь защитника». Всё просто», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).