Тотти рассказал о разговоре с президентом «Реала» Пересом про несостоявшийся трансфер

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о своём отношении в мадридскому «Реалу», а также о разговоре с президентом испанского клуба Флорентино Пересом.

«Почему мадридский «Реал» — моя самая большая футбольная любовь после «Ромы»? Он мне всегда нравился, с самого детства. Когда я был ребёнком в Риме, я смотрел все их матчи. Мадрид в то время был клубом, который вдохновлял меня, со всеми своими великими игроками. Я с большими эмоциями наблюдал за их игрой.

Была ли возможность поговорить с Флорентино Пересом и спросить его, почему он не смог подписать меня в то время? Да, я встречался с ним несколько раз, и он сказал мне, что единственным недостатком его карьеры было то, что он не смог заполучить меня в «Реал», это было его единственным слабым местом», — приводит слова Тотти Marca.

В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того, вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).

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