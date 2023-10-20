Защитник «Балтики» Сото: перед приездом в Россию немного боялся из-за новостей

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото рассказал о своих представлениях о России, которые были у него до переезда в Калининград.

«Моё первое представление о России было связано немного со страхом из-за всех новостей, которые приходили извне. Пугала дистанция. Я до этого играл только в Чили и Аргентине. А ещё понимал, что буду вдалеке от своего круга общения. Эти факторы настораживали. Но теперь я здесь, и это оказалось не так страшно. Люди здесь всегда стараются помочь тебе. В этом отношении на сегодняшний день у меня не было никаких проблем. Что оказалось тяжелее всего после переезда? Язык, сто процентов. На данный момент что-либо понять просто невозможно (смеётся). Не, так-то я могу найти и использовать слова, которые объясняют элементарные вещи в повседневной жизни, но всё равно язык – это самое сложное. Для коммуникации, для элементарной активности, которой я хочу заниматься в течение дня, необходим переводчик. Придётся набраться терпения до тех пор, пока меня не начнут понимать хоть каким-то образом», — приводит слова Сото Metaratings.

Сото перешёл в «Балтику» из «Уракана» в августе 2023 года. В составе калининградского клуба он провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.