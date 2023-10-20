Максим Деменко: для Юрана матч со «Спартаком» будет принципиальным

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Пари Нижний Новгород».

«Результаты чемпионата неожиданные — многие команды впереди грандов. Но тем и интереснее. Для Юрана матч со «Спартаком» будет принципиальным. Он говорил, что может работать в больших клубах. Для «Спартака» матч будет сложным, учитывая ситуацию в команде — моменты с Соболевым, Джикией. Это может по-разному повлиять на команду — либо игроки больше сплотятся, либо негатив начнёт дальше распространяться на ребят. Но победа всегда поднимает настроение», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Пари НН» состоится в воскресенье, 22 октября.