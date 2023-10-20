Экс-игрок «Рубина» — о победе над «Барселоной»: ехали в Испанию с чувством, что выиграем

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился воспоминаниями от победы казанской команды в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

«Для меня и для российского футбола это очень хороший день. Мы обыграли лучшую команду в мире. На тот момент «Барселона» была выдающейся. Мы показали всему миру, что мы тоже хорошая команда. У нас был сильный состав, сильный тренер, штаб. Мы были одним целым. Этот матч я запомню на всю жизнь. Сто процентов — это лучшая игра для казанского клуба. Все футболисты выложились полностью. Это была наша общая победа.

Каких-то особых наставлений перед игрой от Бекиевича (Курбана Бердыева. — Прим. «Чемпионата») не было. Он просто верил в нас, а мы верили ему. Это было важнее всего. Мы ехали в Барселону с чувством, что выиграем, потому что на тот момент у нас тоже были хорошие игроки. Мы на каждый матч выходили с мыслью о победе», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Рубином» состоялся 20 октября 2009 года в Испании. Победу со счётом 2:1 одержал казанский клуб. В составе российской команды отличились Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз. За каталонцев отличился Златан Ибрагимович.