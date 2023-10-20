Спортивный директор «Кайрата» Лежнев: мы очень довольны сотрудничеством с «Зенитом»

Спортивный директор футбольного клуба «Кайрат» Константин Лежнев рассказал о будущих совместных проектах с «Зенитом».

«В рамках сотрудничества мы осуществили два трансфера: Нуралы Алип отправился в Санкт-Петербург, а Дмитрий Сергеев — в Алматы. На мой взгляд, оба игрока достойно себя проявляют в новых клубах.

Мы организовали товарищеский матч. Он стал настоящим праздником для всего города и болельщиков. Команды академии регулярно участвуют в турнирах, которые организовывает академия «Зенита». А в ноябре состоится турнир памяти Сеильда Байшакова, и команда академии «Зенита» примет в нём участие и прилетит в Алматы. Мы очень довольны сотрудничеством. Надеемся, что осуществим ещё не один совместный проект», — рассказал Лежнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.