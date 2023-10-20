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Спортдир «Кайрата»: пристально следим за игрой Алипа в «Зените». Он ещё не достиг потолка

Спортдир «Кайрата»: пристально следим за игрой Алипа в «Зените». Он ещё не достиг потолка
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Спортивный директор футбольного клуба «Кайрат» Константин Лежнев рассказал, что в казахстанском клубе продолжают следить за выступлениями экс-защитника клуба Нуралы Алипа в «Зените».

«Мы пристально следим за его игрой в «Зените». Смотрим практически каждый матч и радуемся его успехам. Здорово, что в этом сезоне Нуралы стал игроком основного состава «Зенита», получает много игрового времени. Я убеждён, что он ещё не достиг своего потолка в спортивном плане. Надеемся, что он будет дальше развиваться и прогрессировать. По своему потенциалу он способен играть на самом высоком уровне», — рассказал Лежнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 23-летний Алип перешёл в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. В январе 2023 года был оформлен полноценный переход казахстанского защитника в петербургский клуб. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал двукратным чемпионом России.

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