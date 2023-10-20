«Спартак» возложил цветы на мемориал болельщиков, погибших в давке на матче с «Харлемом»

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» возложили цветы на мемориал, созданный в память о болельщиках, погибших в давке на матче с «Харлемом». В церемонии возложения цветов также приняли участие другие люди, причастные к клубу, — например, экс-тренер красно-белых Олег Романцев.

«Спартак» опубликовал в клубном телеграм-канале фотографии с церемонии возложения цветов.

Напомним, страшная трагедия случилась ровно 41 год назад — 20 октября 1982 года. По официальным данным, она унесла жизни 66 человек, большинство из которых — подростки и молодёжь (от 14 до 19 лет).

Стоит отметить, что, по неофициальной информации, жертв трагедии было гораздо больше, нежели 66 человек. Давка возникла при выходе болельщиков со стадиона «Лужники».