Нобоа: после первого тайма «Рубина» с «Барсой» сказал Навасу: «Ладно, мы проиграем 1:4»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, ранее выступавший за «Рубин», поделился воспоминаниями о матче казанского клуба с «Барселоной» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Победа над «Барселоной» — это история! Конечно, приятно помнить этот день. Такая команда, как «Рубин», всегда будет помнить ту победу. Это история. Это самое главное. У меня есть дочка — она помнит эту победу.

Сесар Навас сказал, что никто и не думал, что обыграем «Барселону»? Конечно! Кто думал, что мы можем выиграть? Когда мы закончили первый тайм и выигрывали 1:0, то я сказал Сесару в шутку: «Ладно, мы сегодня проиграем 1:4. Но первый мы выиграли! (смеётся)», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Рубином» состоялся 20 октября 2009 года в Испании. Победу со счётом 2:1 одержал казанский клуб. В составе российской команды отличились Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз. За каталонцев отличился Златан Ибрагимович.