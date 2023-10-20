Экс-игрок «Рубина» Навас: уровень РПЛ растёт с появлением молодых российских игроков

Бывший защитник казанского «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас рассказал, что продолжает следить за чемпионатом России, а также оценил нынешний уровень Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, слежу за чемпионатом России. Последние пять лет после окончания карьеры я работал в «Рубине» скаутом. До февраля, когда в клуб пришли новые руководители и решили обойтись без Сайманова, Яровинского и других.

Так что я в курсе ситуации в чемпионате России. Удивительно, как хорошо выступают «Краснодар» и «Крылья Советов». Уровень чемпионата России растёт с появлением новых молодых российских игроков, которые демонстрируют отличный уровень игры и интенсивности», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.