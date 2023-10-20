Беленов: ко мне был интерес и из Испании, и из Турции, агенты вредили

37-летний вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов рассказал о негативном отношении к футбольным агентам.

«Был интерес и из Испании, и из Турции. Но многие факторы влияли на исход. К сожалению, в нашем футболе агенты иногда решают больше, чем сами футболисты. Любой агент может как поднять футболиста, так и угробить его карьеру. Это большая проблема нашего футбола.

Мне в этом плане не повезло: обычно вредили (смеётся). Примеры есть. В последний раз был вариант перед переходом в «Уфу», когда из-за непорядочности некоторых людей сорвался переход в клуб чемпионата Турции. Это было летом 2017 года. Но всё, что ни делается, — всё к лучшему.

Давно не связываюсь с агентами. Ну и смысла нет. Меня уже никуда не продать и ничего не заработать (смеётся). Я и сам без их помощи могу поговорить с клубом. С «Факелом», «Уфой» и «Рубином» я договаривался самостоятельно», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».