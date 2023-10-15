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Источник: Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч» сезона-2022/2023

Источник: Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч» сезона-2022/2023
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Нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/2023. Об этом сообщает BOLASPORT со ссылкой на информацию от близкого друга Месси Алессандро Доссетти.

По информации источника, 13 октября Месси заранее сообщили, что он выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023. Аргентинцу осталось дождаться официальной церемонии награждения и забрать трофей, который станет уже восьмым в его карьере.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» Месси принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. В начале сезона Лионель выступал за «ПСЖ». Кроме того, футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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