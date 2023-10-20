Депутат Европарламента: Бензема не осудил терроризм на территории Израиля. Это шокирует

Депутат Европарламента Надин Морано прокомментировала ситуацию вокруг нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, обвинённого французским министром иностранных дел, Жеральдом Дарманеном, в связях с террористической организацией после слов Бензема в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

«Нет аккаунта с 20 миллионами подписчиков, пост которого мог бы быть безобидным. Он осудил несправедливые бомбардировки и выразил сочувствие народу Газы. Никто не должен осуждать кого-то за защиту жителей Палестины.

Что было глубоко шокирующим, так это то, что он знает, что у его слов есть особый резонанс. Когда за тобой следят 20 миллионов человек… Его послание было исключительно адресным. Он француз, родился в Лионе, у него двойное гражданство, и он ничего не говорит о французских жертвах, французских заложниках, которые удерживаются в секторе Газа. Он не осуждает терроризм, он не осуждает чудовищные преступления этого нападения, которое произошло на территории Израиля. Плохо то, что он об этом не написал, и это придаёт его словам ещё больший резонанс», — приводит слова Морано RMC Sport.