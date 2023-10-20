«Гавр» с Кузяевым в составе не смог обыграть «Ланс в матче 9-го тура Лиги 1

Сегодня, 20 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 встретились «Гавр» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Гавр» не смог обыграть «Ланс» и сыграл вничью со счётом 0:0, а российский полузащитник хозяев Далер Кузяев провёл полный матч.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт в матче, но сделать этого не смогли — обоим коллективам пришлось уйти на перерыв без забитых мячей. Во втором тайме рисунок игры не изменился — обе команды всё так же пытались забить, но тщетно. Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.

После результата данного матча «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда Далера Кузяева набрала десять очков после девяти матчей чемпионата. «Ланс» расположился на 14-й строчке, заработав девять очков в девяти встречах. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Монако» — у команды Александра Головина 17 очков после восьми игр.