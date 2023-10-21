Шторм «Бабет» вынудил перенести два матча Премьер-лиги Шотландии

Шотландская профессиональная футбольная лига на своём официальном сайте сообщила о переносе нескольких матчей, запланированных на эти выходные. Это случилось из-за приближающегося к северу страны шторма «Бабет» и последовавшего предупреждения о сложных погодных условиях в ближайшие дни.

Перенос затронул семь игр в четырёх высших дивизионах, в том числе два поединка Премьер-лиги: «Абердин» – «Данди» и «Сент‑Джонстон» – «Мазервелл».

Отмечается, что решение о переносе игр было принято после консультаций с полицией и властями в интересах безопасности участников.

«Мы никогда не откладываем матчи легкомысленно, но наши обсуждения со службами экстренной помощи не оставили у нас сомнений в том, что это правильное решение», — сказал главный операционный директор лиги Калум Битти.

Новые даты проведения перенесённых матчей объявят позднее.