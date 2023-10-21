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Угандийская футболистка «Динамо»: фамилии Смолова и Дзюбы мне ни о чём не говорят

Угандийская футболистка «Динамо»: фамилии Смолова и Дзюбы мне ни о чём не говорят
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Нападающая женского футбольного клуба «Динамо», игрок национальной команды Уганды 20-летняя Фаузия Нажэмба рассказала о том, что знает о мужском футболе в России. Она ответила на вопрос о том, говорят ли ей о чём-то фамилии Смолова и Дзюбы.

«Нет. Я не очень слежу за мужским футболом в России. Конечно, я наблюдаю за результатами мужского московского «Динамо», но не более того.

Знала ли я кого-то из мужских российских игроков, завершивших карьеру? Тоже нет. Я знала некоторых футболисток, которые играли здесь, но конкретные имена сейчас не вспомню», — приводит слова Нажэмбы «Евро-Футбол.Ру».

В 17 играх текущего сезона в составе «Динамо» угандийка шесть раз поразила ворота соперниц. Предыдущим клубом Нажэмбы был казахстанский «БИИК-Шымкент».

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