Нападающая «Динамо»: в России много прекрасного — хорошие дороги, красивейшие здания

Нападающая женского футбольного клуба «Динамо», игрок национальной команды Уганды Фаузия Нажэмба сравнила уровень жизни в России с уровнем жизни в Уганде.

«В России разница между зарплатами футболистов и представителями других профессий огромна, в Уганде ситуация аналогичная? Да! В Уганде разница между доходами футболистов и условных врачей тоже велика. Так же, как и разница между доходами женщин и мужчин.

Уганда по сравнению с Россией бедная страна? Я бы так не сказала. Безусловно, в России есть много прекрасного, но Уганда тоже может удивить. Со стороны может показаться, что Уганда — бедная страна, но для меня это не так. Нас посещают туристы, у нас отличная погода и много заповедников с редкими животными. Если к нам приезжают из других стран, значит, у нас есть что-то интересное. У нас есть большие леса и высокие горы, на которых, кстати, лежит снег! В Москве тоже много прекрасного! Хорошие дороги, красивейшие здания, но у меня в стране тоже есть много привлекательного.

Уровень жизни в России выше? В Уганде всё гораздо проще. Здесь более суровый климат, более сложные люди», — приводит слова Нажэмбы «Евро-Футбол.Ру».