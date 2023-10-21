Вальверде назвал Месси самым сложным соперником за всю карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде назвал игрока, которого было труднее всего сдержать.

«Игрок, которого было труднее всего сдержать? Лео Месси», – приводит слова Вальверде Madrid Zone в соцсетях.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

В сезоне-2023/2024 уругвайский полузащитник Федерико Вальверде принял участие в 11 матчах за мадридский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.