Евгений Морозов: в «Локомотиве» мне очень нравился Фернандеш, в мире — Озил

Защитник московского «Локомотива Евгений Морозов рассказал о своих кумирах детства.

«Если брать «Локо», то мне очень нравился Ману Фернандеш. У меня не было какой-то высокой скорости, и он в основном играл за счёт укрывания корпусом, техники и головы. Мне очень нравилось смотреть на его игру.

А в целом в мире? Мне очень нравился Озил. Люблю футболистов с хорошо думающей головой. И в «Арсенале», и в «Реале» за ним следил», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Евгений Морозов провёл семь матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 11 матчей.