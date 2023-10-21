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Сычёв: сборная России должна обыгрывать Кению в любом составе и состоянии

Сычёв: сборная России должна обыгрывать Кению в любом составе и состоянии
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Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о матчах российской национальной команды с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

«Мы все соскучились по сборной. Матч с Камеруном был таким глотком свежего воздуха, потому что давно не играли с серьёзными соперниками. Как раз всё сложилось идеально — матчдэй, организация, антураж, почти полный стадион. Ребята показали хорошую игру. Я считаю, что нужно смотреть позитивно. Понятно, что много негативных стрел после игры с Кенией, но я бы сделал акцент на том, что мы играем, играем с серьёзными соперниками — скорее с Камеруном. Поэтому нужно проводить матчи, если есть такая возможность, собираться национальной команде, чтобы она была на виду у болельщиков, чтобы игроки видели, что за сборную переживают.

Перед матчем с Кенией произошла ротация состава. Вышли футболисты, которые не играли с Камеруном. Но я не хочу использовать это как оправдание. Конечно, мы должны обыгрывать Кению в любом составе и состоянии. Но опять же это опыт. Вскрылись некоторые проблемы в игровом плане, поэтому есть над чем работать. Можно сказать, что это плохо, но это проверка тех игроков, которые были в составе», — приводит слова Сычёва ТАСС.

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