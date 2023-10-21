«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 21 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Грицаенко, Вуячич, Кабутов, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Даку.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.