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«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 21 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Чумич – 5'    

Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Грицаенко, Вуячич, Кабутов, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Даку.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.

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