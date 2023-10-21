Президент «Барселоны» Лапорта: у нас была возможность продать де Йонга за € 100 млн

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможности продать нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

«У нас была возможность продать Френки де Йонга за € 100 млн. Но мы не хотели принимать это предложение, чтобы не потерять часть своего потенциала, так как Френки является ключевым игроком», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Твиттер).

26-летний Де Йонг выступает за «Барселону» уже на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В прошлом сезоне нидерландец провёл 43 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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