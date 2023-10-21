Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев — третий вратарь в РПЛ по проценту «сухих» матчей в XXI веке

Акинфеев — третий вратарь в РПЛ по проценту «сухих» матчей в XXI веке
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев занимает третье место по проценту матчей, проведённых «на ноль». Об этом сообщает Opta Sports.

Топ-5 вратарей по проценту матчей «на ноль» (мин. 100 сыгранных матчей):

49,6% — Сергей Овчинников
44,0% — Андрей Лунёв
43,5% — Игорь Акинфеев
40,7% — Юрий Лодыгин
38,2% — Гильерме

Матч с казанским «Рубином» (0:0) стал для Акинфеева 240-й игрой без пропущенных голов из 552 в РПЛ. По общему количеству «сухих» матчей в XXI веке Игорь лидирует с огромным отрывом. У Сергея Рыжикова, идущего вторым, 130 «сухих» матчей.

По итогам сегодняшнего матча с «Рубином» ЦСКА поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков за 12 игр. Казанский клуб остался на 10-м месте, у подопечных Рашида Рахимова 13 очков.

Материалы по теме
ЦСКА и «Рубин» так и не сумели забить легитимные голы в матче 12-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android