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Акинфеев — третий вратарь в РПЛ по проценту «сухих» матчей в XXI веке

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев занимает третье место по проценту матчей, проведённых «на ноль». Об этом сообщает Opta Sports.

Топ-5 вратарей по проценту матчей «на ноль» (мин. 100 сыгранных матчей):

49,6% — Сергей Овчинников

44,0% — Андрей Лунёв

43,5% — Игорь Акинфеев

40,7% — Юрий Лодыгин

38,2% — Гильерме

Матч с казанским «Рубином» (0:0) стал для Акинфеева 240-й игрой без пропущенных голов из 552 в РПЛ. По общему количеству «сухих» матчей в XXI веке Игорь лидирует с огромным отрывом. У Сергея Рыжикова, идущего вторым, 130 «сухих» матчей.

По итогам сегодняшнего матча с «Рубином» ЦСКА поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков за 12 игр. Казанский клуб остался на 10-м месте, у подопечных Рашида Рахимова 13 очков.