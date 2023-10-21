ЦСКА и «Рубин» так и не сумели забить легитимные голы в матче 12-го тура РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 0:0.

Уже на пятой минуте матча Никола Чумич открыл счёт и вывел казанцев вперёд. Однако главного судью подозвали к монитору VAR — у Угочукву Иву зафиксировали игру рукой в центре поля в момент развития голевой атаки. На 70-й минуте ЦСКА тоже организовал гол. Отличился Аббосбек Файзуллаев, но чуть раньше у Антона Заболотного было зафиксировано положение «вне игры».

По итогам матча ЦСКА поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков за 12 игр. «Рубин» остался на 10-м месте, у подопечных Рашида Рахимова 13 очков.