Марцел Личка: не думаю, что Фомин будет готов к матчу с «Уралом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после московского дерби с «Локомотивом» (0:0) рассказал о том, когда игрок команды Даниил Фомин вернётся с состав.

«В четверг Фомин попробовал сделать простые упражнения и после пяти минут ушёл к физиотерапевту. Не думаю, что будет готов к игре с «Уралом», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

В следующем, 13-м туре «Локомотив» встретится с «Ростовом», а «Динамо» с «Уралом».