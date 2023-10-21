Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: Карпукас подходит к общей группе. Потребовалась ещё неделя на восстановление

Галактионов: Карпукас подходит к общей группе. Потребовалась ещё неделя на восстановление
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии в заявке на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0) полузащитника Артёма Карпукаса.

«Карпукас восстанавливается и подходит к общей группе. К сожалению, потребовалась ещё неделя для восстановления. Надеюсь, что на следующей неделе начнёт работу», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Карпукас провёл за «Локомотив» 14 матчей во всех турнирах. Недавно полузащитник продлил контракт с московским клубом. Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Материалы по теме
Галактионов: Пиняев выполняет большой объём работы. Бывает, его покидают силы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android