Галактионов: Карпукас подходит к общей группе. Потребовалась ещё неделя на восстановление

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии в заявке на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0) полузащитника Артёма Карпукаса.

«Карпукас восстанавливается и подходит к общей группе. К сожалению, потребовалась ещё неделя для восстановления. Надеюсь, что на следующей неделе начнёт работу», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Карпукас провёл за «Локомотив» 14 матчей во всех турнирах. Недавно полузащитник продлил контракт с московским клубом. Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.