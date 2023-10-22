Бышовец рассказал, как Бобби Чарльтон однажды подарил сборной СССР ящик виски

Бывший главный тренер и игрок сборной СССР Анатолий Бышовец высказался об информации о смерти легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтона, рассказав о случае, когда Чарльтон после товарищеского матча в Англии подарил сборной СССР ящик виски.

«Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привёз — тогда это можно было — ящик виски. Потом я был главным тренером центрального совета «Динамо», был матч в честь 60-летнего юбилея Льва Яшина в Москве. Чарльтон за свой счёт приехал в Москву, сделал сам себе визу. Я считаю его одним из лучших игроков, у него был высокий IQ, не говоря уже о человеческих качествах. Это свойственно великим футболистам», — приводит слова Бышовца ТАСС.

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».