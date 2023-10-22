Экс-игрок «Ювентуса» Дель Пьеро: футбол в Италии стал скучным

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о состоянии итальянского футбола на сегодняшний день.

«Футбол в Италии стал скучным, потому что его уровень упал по сравнению с прошлым. Раньше здесь играли сильнейшие футболисты Европы, а сейчас они едут в английскую Премьер-лигу, в Германию или даже во Францию.

К сожалению, сегодня мы живём во всё более быстром обществе, которое требует немедленных результатов. Но хочу напомнить всем — виноград созревает лишь раз в год. Мы слишком усердствуем с ожиданиями от парней, и они это чувствуют. Вы просите их всегда побеждать, добиваться успеха и быть конкурентоспособными. Однако временем жизни в спорте нужно наслаждаться, а не просто тратить его», — приводит слова Дель Пьеро ITASportPress со ссылкой на Corriere della Sera.