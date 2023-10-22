Невилл: у Райи такое выражение лица, словно он говорит: «Помогите»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о нынешней игровой форме вратаря «Арсенала» Давиде Райи, высказавшись после матча АПЛ между «канонирами» и «Челси» (2:2).

«Давид Райя хорошо начал карьеру в «Арсенале», но затем у него был неудачный матч в Лиге чемпионов с «Лансом», за которым последовал не лучший первый тайм с «Манчестер Сити».

Теперь об этой игре. Ему становится жарко. У него такое выражение лица, словно он говорит: «Помогите». Позиция вратаря — самая сложная, и, конечно, когда ты играешь в одном из крупнейших клубов лиги, ты находишься под пристальным вниманием. Микелю Артете необходимо прояснить ситуацию с Рамсдейлом и Райей. Это необычно, но он говорит, что это может сработать», — приводит слова Невилла Sky Sports.