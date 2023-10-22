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Фанат получил ножевое ранение во время драки ультрас «Лас-Пальмаса» и «Райо Вальекано»

Фанат получил ножевое ранение во время драки ультрас «Лас-Пальмаса» и «Райо Вальекано»
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Вчера, 21 октября, в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии произошла драка между ультрас «Лас-Пальмаса» и «Райо Вальекано», в ходе которой один из болельщиков получил ножевое ранение. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что в драке принимали участие порядка 150 человек. Беспорядки начали радикальные фанаты «Райо Вальекано», которые напали на болельщиков «Лас-Пальмаса», отдыхавших в нескольких заведениях города. Местной полиции удалось положить конец этой драке, по её итогам был также арестован один человек, являющийся фанатом «Овьедо». Сотрудники правоохранительных органов ещё какое-то время оставались на месте возникновения драки с целью не допустить её возобновления. Подчёркивается, что пострадавший болельщик получил ранение лёгкой степени тяжести.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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