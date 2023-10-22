Вице-президент «Севильи»: хочу попросить «Реал» перестать оказывать давление на судей

Вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско попросил мадридский «Реал» не оказывать давление на испанских судей посредством анализа их действий на клубном телевидении.

«Прежде всего мы выступаем против того, чтобы «Реал» Мадрид предпринимал подобные меры через «Реал Мадрид ТВ». Конечно, судьи совершают ошибки, как и все люди. То, что мы должны сделать, так это помочь им. Кроме того, клуб такого уровня, как «Реал», не должен оказывать давление на судейский корпус.

С этого момента я прошу «Реал» задуматься и прекратить совершать такого рода действия, которые не идут на пользу турниру. Также хочу попросить перестать всегда стремиться быть впереди остальных клубов при принятии каких-либо решений, пытаясь способствовать росту Ла Лиги, частью которой мы тоже являемся.

«Реал» Мадрид в силу своего величия должен возглавлять рост конкуренции с остальными клубами и не всегда ругаться с ними, когда принимается правильное решение именно для Ла Лиги. Мы говорили об этом в ложах и на собраниях Ла Лиги, и я надеюсь, что они передумают и будут с нами, а не против нас», — приводит слова Карраско Football Espana.

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