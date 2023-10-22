Агент Рейс: «Зениту» стоит удержать Вендела, сколько бы он ни просил, а то будут проблемы

Бразильский агент Гильерме Рейс оценил важность полузащитника «Зенита» Вендела для санкт-петербургской команды, посоветовав сине-бело-голубым удержать бразильца любыми способами, независимо от того, какую зарплату он запросит. Напомним, в сегодняшнем матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ Вендел оформил дубль, «Зенит» выиграл со счётом 3:1.

«Гол Вендела «Крыльям» – исполнение высокого качества. После ухода Малкома Вендел берёт на себя роль лучшего игрока «Зенита».

Стоит ли «Зениту» предлагать ему огромную зарплату, чтобы удержать? Удержать Вендела стоит, сколько бы он ни запросил, а то у «Зенита» будут проблемы. Клуб многое потерял после ухода Малкома», — приводит слова Рейса Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Вендел провёл 12 матчей в составе «Зенита», в которых забил четыре гола и отдал две голевых передачи.