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Головин обошёл Анри, Мбаппе и Бернарду Силву в списке лучших бомбардиров «Монако»

Головин обошёл Анри, Мбаппе и Бернарду Силву в списке лучших бомбардиров «Монако»
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Сегодня, 22 октября, прошёл матч 9-го тура французского чемпионата, где встречались «Монако» и «Метц». «Монако» обыграл «Метц» со счётом 2:1 благодаря двум голам российского полузащитника Александра Головина.

Два забитых гола в матче с «Метцем» помогли Головину достичь отметки в 29 забитых мячей за «Монако». Таким образом, российский полузащитник обошёл в списке лучших бомбардиров французского клуба таких игроков, как Тьерри Анри (28 голов), Бернарду Силва (28 голов) и Килиан Мбаппе (27 голов). Александр вышел на 37-е место в списке лучших бомбардиров клуба. Первую строчку по данному показателю занимает Делио Онис, у него 193 гола.

Напомним, благодаря двум голам российского полузащитника Александра Головина «Монако» обыграл «Метц» и поднялся на первое место чемпионата, возглавив турнирную таблицу Лиги 1.

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