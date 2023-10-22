Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сампдория» выкупила Педролу у «Барселоны» за € 3 млн + 50% от следующей продажи

«Сампдория» выкупила Педролу у «Барселоны» за € 3 млн + 50% от следующей продажи
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская «Сампдория» выкупила Эстаниса Педролу у «Барселоны» за € 3 млн + 50% от следующей продажи.

«Барселона» сегодня завершила продажу 20-летнего таланта Эстаниса Педролы, который присоединится к «Сампдории» на постоянной основе.

Он переходит за € 3 млн. У «Барсы» также есть пункт о выкупе в размере € 7 млн до 2025 года и пункт о 50% от следующей продажи», — сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

20-летний испанец летом этого года отправился в аренду в «Сампдорию», которая выступает в итальянской Серии B. На данный момент Педрола принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами. Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тысяч.

Сейчас итальянская команда после десяти сыгранных матчей во втором дивизионе Италии располагается в зоне стыковых матчей, на 16-м месте с семью очками.

Материалы по теме
Видео
«Барселона» представила дизайн нового «Спотифай Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android