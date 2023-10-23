Пиоли прокомментировал поражение «Милана» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал игру своей команы в матче с «Ювентусом».

«Мы играли хорошо, когда были в полном составе, играли хорошо, когда были вдесятером, ни в чём не уступали «Ювентусу». Поэтому я думаю, что мы могли добиться результата.

В случае с красной карточкой совершена наивная ошибка – как индивидуально, так и с командной точки зрения. Тиаву не нужно было гнаться за соперником. Крайний защитник тоже занимал неверную позицию. В то же время Тиаву не повезло с тем, что он поскользнулся. Однако ему следовало действовать лучше.

Мы неплохо начали второй тайм, но затем немного не хватало интенсивности, особенно в полузащите. Но справедливо и то, что мы почти ничего не позволяли «Ювентусу», так что чуть больше интенсивности – и можно было добиться важного результата даже вдесятером.

Это поражение не лишает нас уверенности. Мы не руководствуемся поверхностными оценками и постараемся работать лучше. Если мы сможем оправиться и выдать победную серию, как после дерби, будет здорово», – приводит слова Пиоли DAZN.

22 октября прошёл матч 9-го тура итальянского чемпионата, в котором встретились «Милан» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Подопечные Массимилиано Аллегри обыграли соперника со счётом 1:0.