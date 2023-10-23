Алехандро Гомес прокомментировал свою двухгодичную дисквалификацию

Полузащитник «Монцы» и сборной Аргентины Алехандро Гомес прокомментировал свою двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного теста на допинг перед ЧМ-2022.

«Я подтверждаю, что получил уведомление от испанской антидопинговой комиссии о том, что моя лицензия приостановлена на два года. Я всегда не просто строго соблюдал все правила, но и выступал решительным защитником чистого спорта и спортивного поведения, категорически осуждая любые формы допинга.

Я никогда не полагался и не собираюсь полагаться на запретную практику. Вероятное нарушение связано с наличием в моём организме тербуталина, который я случайно проглотил вместе с ложкой сиропа от кашля для моего сына, чтобы облегчить кашель. Важно уточнить, что тербуталин разрешён профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результативность в футболе.

Не вдаваясь в ситуацию, я попросил своих адвокатов рассмотреть предположение о том, что дисциплинарное дело рассматривалось не в соответствии с нормами. Наконец я хочу поблагодарить всех тех, кто проявил ко мне благосклонность и поддержку в эти трудные моменты моей профессиональной жизни», — написао Гомес в соцсетях.