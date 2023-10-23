Моуринью — о дисквалификации Гомеса: не стал бы принимать тот же сироп от кашля

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем 9-го тура Серии А с «Монцей» (1:0) высмеял полузащитника «Монцы» Алехандро Гомеса, которого дисквалифицировали на два года за употребление допинга.

«Гомес не играл в финале Лиги Европы. Но, полагаю, он играл с «Ювентусом» перед тем, как сдал положительный тест на допинг.

Но я не стал бы принимать тот же сироп от кашля, что и он, иначе у меня могут появиться проблемы», — сказал Моуринью.

На прошлой неделе Гомес, говоря о Моуринью, заявил, что единственное его воспоминание, связанное с португальским специалистом, это победа в составе «Севильи» над его «Ромой» в финале Лиги Европы (1:1 и 4:1 по серии пенальти).

Напомним, ранее Гомес сдал положительный допинг-тест в ноябре 2022 года. Всё это время длились разбирательства и расследования по делу о допинге аргентинца, поэтому он успел принять участие в ЧМ-2022. По версии Алехандро, он плохо чувствовал себя ночью, из-за чего без предварительной консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей.