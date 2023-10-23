Лукаш Подольски: игра за «Баварию» в юности сделала меня тем, кем я являюсь сегодня

Бывший нападающий «Баварии» Лукаш Подольски высказался о своём периоде в клубе.

Немецкий футболист выступал за мюнхенский клуб с 2006 по 2009 год.

«Это был приятный и успешный период, даже несмотря на то, что со стороны это иногда представлялось иначе. Игра за «Баварию» в юности сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Менталитет победителя клуба помогает мне и по сей день. В 2008 году мы стали чемпионами лиги и кубка и играли в Лиге чемпионов. Я до сих пор с теплотой вспоминаю кортеж, проезжавший по городу.

26 голов и 20 передач в 106 матчах? Статистика впечатляет. Мы многое пережили вместе. В то время в Германии было довольно необычно играть за такую топовую европейскую команду, как мюнхенская «Бавария», в возрасте чуть за 20. С тех пор времена немного изменились. Я провел замечательные годы в «Баварии», и это был отличный опыт — играть за такой международный клуб», — приводит слова Подольски официальный сайт «Баварии».

В составе «Баварии» Подольски выиграл чемпионат Германии (2007/2008), Кубок Германии (2007/2008) и Суперкубок Германии (2007).