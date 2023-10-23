Опарин спасал в шпагате, Мохеби нестандартно праздновал гол. Фото победы «Ростова»

Вчера, 22 октября, состоялась встреча 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу ростовчан.

На 34-й минуте Чернов с фланга от лицевой выполнил подачу в штрафную, где Голенков перевисел в воздухе Челиковича и головой направил мяч в левый верхний угол. На 41-й минуте Осипенко реализовал 11-метровый.

На 53-й минуте Голенков убежал от Тодоровича и покатил на пустые ворота Мохеби, который реализовал момент.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Когда судья поднял табличку, что добавил три минуты, то понял, что за три минуты три гола мы вряд ли пропустим.

Казалось, что все успевают везде? Примерно так это и видел. Особенно первый тайм хорошо смотрелся. Во втором тайме первые 10 минут не совсем понравились. Потом вроде выровняли.

Стало ли тревожно при счёте 2:0? Специальные слова не потребовались. Просто напомнил, что 2:0 для нас — это не победа совсем. Больше всего, кроме трёх очков, порадовало, что «на ноль» наконец‑то сыграли.

Когда ты сыграл «на ноль», но допустил 50 моментов у своих ворот, то приятного мало. Сегодня же всё достойно было», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».